CALOLZIOCORTE – Avevano imbrattato il sottopassaggio di via Cavour che era appena stato ritinteggiato dai volontari della Protezione Civile comunale assieme ai richiedenti asilo dell’Associazione Il Gabbiano onlus.

E’ bastato pochissimo tempo agli uomini della Polizia Locale di Calolziocorte per individuare i responsabili. L’attività di indagine è stata svolta anche grazie all’ausilio delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona che hanno consentito di scoprire l’identità dei due autori dell’atto vandalico, si tratterebbe infatti di due ragazzini minorenni residenti in zona.

Una bravata, pare che alla fine di questo si tratti, che aveva lasciato l’amaro in bocca a coloro che si erano impegnati per sistemare il sottopasso ferroviario di via Cavour e quello dell’ex piazza Mercato.

I genitori dei due minorenni sono stati quindi convocati presso il comando della Polizia Locale di Calolziocorte.