LECCO – I Carabinieri della Compagnia di Lecco, impegnati nell’ambito di una più ampia e articolata attività finalizzata alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato nella tarda mattinata di sabato Salah Ben Brahim Zrour, classe 1963, cittadino tunisino, domiciliato in Lecco, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività dei Carabinieri, condotta con servizi di osservazione e controllo di luoghi frequentati da tossicodipendenti, ha consentito di individuare e fermare il cittadino tunisino, già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati che, dopo la perquisizione domiciliare con il supporto di una unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri di Casatenovo, è stato trovato in possesso di 70 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina (già suddivise in dosi pronte per essere immesse sul mercato), nonché di un bilancino di precisione, telefoni cellulari, materiale idoneo per il confezionamento delle dosi e 800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare in carcere, in attesa di nuova udienza.