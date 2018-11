LECCO – Rafforzare prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti: è quanto chiede una direttiva del ministro Salvini inviata agli uffici delle Prefetture che si stanno organizzando per incentivare ulteriormente le iniziative contro il fenomeno della droga.

Ieri mattina il prefetto di Lecco, Liliana Baccari, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata sul tema.

“L’atto di indirizzo, dal Ministro dell’Interno rivolto ai Prefetti, veicola ed esprime un rinnovato impulso a mantenere alta la soglia di attenzione istituzionale e i livelli di vigilanza nei confronti del sopracennato fenomeno – spiegano dalla Prefettura di Lecco – richiedendo che l’intero piano di azione sia improntato al massimo coordinamento tra le Forze di Polizia, affiancando a quelle a competenza generale la Guardia di Finanza e le stesse Polizie locali, in un’unica pianificazione degli interventi”.

Baccari ha sottolineato come “già da tempo costituisca direttrice prioritaria dell’azione amministrativa della Prefettura l’attività costante di prevenzione e contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti”.

In particolare, “impregiudicata l’esigenza di assicurare la continuità dell’attività di contrasto da parte delle Forze dell’ordine, anche con il concorso delle polizie locali”, è stato evidenziato come “l’espressione sicurezza debba essere declinata nella sua accezione più ampia, comprensiva dei profili inerenti la sicurezza urbana rispetto ai quali può assumere particolare rilievo il supporto fornito dagli Enti locali finalizzato all’eventuale messa in sicurezza e alla riqualificazione ambientale dei territori interessati”.

Pertanto, fanno sapere dalla Prefettura, è stata avviata “una ricognizione puntuale dei contesti nei quali si è registrato il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, all’esito della quale saranno predisposti specifici dispositivi di intervento per la vigilanza e la repressione delle relative attività illecite”.