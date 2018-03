LECCO – E’ stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Lecco il malvivente che, nella serata del 24 novembre scorso, non si era fermato all’alt dei militari ed era fuggito speronandoli (vedi articolo).

Un episodio che aveva destato grande scalpore in città. E’ il tardo pomeriggio di venerdì 24 novembre quando H.A., marocchino di 36 anni, viene fermato in via Belfiore all’interno di una macchina da una pattuglia della Compagnia di Lecco per un controllo antidroga, essendo sospettato di avere appena effettuato una cessione di sostanza stupefacente. Invece di scendere, però, sperona l’auto della Guardia di Finanza per darsi alla fuga, mettendo così in pericolo l’incolumità fisica dei due militari che hanno riportato lesioni, fortunatamente lievi. Gli stessi finanzieri, però, sono costretti a far uso delle armi.

Di tale gravissimo episodio era stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco. A seguito degli approfondimenti delegati alle Fiamme Gialle, che hanno agito con il preziosissimo e tempestivo ausilio della Questura di Lecco, si è proceduto alla identificazione del soggetto di nazionalità marocchina, già noto alle Forze dell’Ordine per numerosi ed analoghi precedenti.

Il Giudice delle Indagini Preliminari, su specifica richiesta del Pubblico Ministero titolare dell’indagine, ha emesso un apposito provvedimento cautelare personale nei confronti del responsabile dei fatti criminosi. Dopo svariate ricerche sul territorio lombardo, l’arresto del malvivente, avvenuto nella serata di ieri con il considerevole ausilio dell’Arma dei Carabinieri, ha posto fine ad una vicenda che aveva allarmato oltremodo la cittadinanza lecchese e conferma la forte sinergia della Guardia di Finanza di Lecco con l’Autorità Giudiziaria e le altre Forze di Polizia operanti nella Provincia.