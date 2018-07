BRUGHERIO – L’eco di uno sparo ha rimbombato poco dopo la mezzanotte a Brugherio e il 112 è stato preso d’assalto dalle chiamate di diversi residenti che hanno sentito l’esplosione, in zona via Cavour, all’angolo con via Mazzini.

I soccorsi quando arrivano sul posto trovano un uomo a terra, ferito all’addome da un colpo di arma da fuoco. Caricato in ambulanza, l’uomo è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.