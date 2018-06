NIBIONNO – Incidente a Nibionno, questa mattina, venerdì, alle 12 circa in via Vallassina, strada che corre parallela alla Statale 36. Due le auto coinvolte nell’incidente: una Fiat 500 ed una Fiat Croma e quattro le persone ferite.

Stando alla ricostruzione della dinamica, che dovrà essere ufficializzata dalle Forze dell’Ordine intervenute sul posto, la Fiat Croma sarebbe transitata a forte velocità sulla via Vallassina e, in prossimità dell’intersezione con via Papa Giovanni XXIII, l’uomo al volante non avrebbe notato la Fiat 500, speronandola e facendola ribaltare sul lato sinistro della carreggiata a ridosso del guard rail che divide via Vallassina dalla Superstrada.

Nell’incidente è rimasto ferito seriamente il conducente della Fiat 500 e suo fratello gemello, 25enni, illeso invece il 40enne, di origine turca, alla guida della Fiat Croma. Coinvolta nel sinistro anche una donna di 31 anni.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polstrada di Lecco e una pattuglia della Polizia Locale di Nibionno, unitamente a due ambulanze e un’auto medica.