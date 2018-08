CALOLZIO – Sport lecchese in lutto per la scomparsa si Sergio Bonanomi, 55 anni, volto noto nel panorama pallavolistico per aver ricoperto il ruolo di arbitro nei campionati Csi e Fipav.

Residente a Calolzio, Bonanomi, sposato con due figli, è deceduto dopo aver combattuto fino all’ultimo contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Il Consiglio Provinciale Csi Lecco, unendosi al dolore dei famigliari, lo ricorda così: “Sergio ha lottato con tutto sé stesso contro il male che l’ha colpito, non perdendo mai il suo proverbiale buonumore. Malgrado la malattia, non aveva voluto mancare alla cena dello scorso fine giugno con gli amici arbitri di volley. Ne ricordiamo con simpatia e con affetto il suo appassionato servizio all’interno dell’Associazione, servizio che ha sempre vissuto con fedeltà e generosità. Il Consiglio Provinciale Csi Lecco, con il coordinamento arbitri e giudici e gli amici del gruppo arbitri e della Commissione Tecnica di pallavolo esprimono cordoglio ai familiari di Sergio e vicinanza nella preghiera”.

I funerali verranno celebrati domani, sabato, alle 15.30 nella chiesa Arcipresbiterale di Calolzio.