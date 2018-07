LECCO – Incidente decisamente singolare e fortunatamente senza conseguenze ne feriti, quello accaduto poco prima delle 13 di oggi, sabato, lungo la SS36 nel tunnel del Monte Barro in direzione Milano.

Un apicoltore alla guida del suo pick up stava percorrendo il tunnel quando, per cause ancora da stabilire, per cause ancora da verificare, il telo che copriva il vano ha preso fuoco. L’apicoltore a quel punto è riuscito a raggiungere una piazzola di sosta all’interno del tunnel e, per mezzo di un idrante, ha spento l’incendio evitando il peggio.

Sul posto sono quindi giunti i Vigili del Fuoco di Lecco che hanno ultimato le operazioni di soccorso, mentre un altro mezzo dei pompieri ha rallentato il traffico sulla SS36 all’ingresso del Barro, mentre Anas si è premurata di segnalare attraverso i cartelli a messaggio variabile, la chiusura del tunnel “per inquinamento”. Il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente qualche attimo dopo, appena le verifiche dei pompieri hanno stabilito che l’incendio era effettivamente stato spento e che non vi fosse più pericolo.