LECCO – Incidente sulla Statale 36 dopo la galleria del Barro in direzione nord. Coinvolte due persone che stavano viaggiando a bordo di una moto quando per motivi da chiarire hanno perso il controllo del mezzo finendo a terra.

Sul posto si sono portati subito i soccorsi, un’ambulanza e un’auto medica, allertati inizialmente in codice rosso (criticità massima). Fortunatamente i due centauri non hanno riportato gravi traumi: entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice verde. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso e per gestire il traffico, rallentato per permettere le operazioni di soccorso.