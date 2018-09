MALGRATE – Stanno bene e saranno guariti in pochi giorni i tre Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di Valmadrera rimasti coinvolti, sabato, in un incidente stradale, sulla rotonda di Malgrate tra la SP 583 e Ponte Kennedy.

Erano stati chiamati dalla sala operativa del Comando Provinciale di Piazza Bione per intervenire, insieme ai colleghi di Lecco, per un incendio abitazione in località Germanedo.

Soccorsi tempestivamente dal personale sanitario, non hanno avuto conseguenze importanti sulle loro condizioni di salute, riportando lievi contusioni.

“Ai tre vigili del fuoco del Distaccamento di Valmadrera – dicono dal Comando di Lecco – rivolgiamo i nostri più affettuosi auguri per una veloce guarigione, nella speranza di vederli presto operativi sui nostri mezzi di soccorso”.