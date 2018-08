LECCO – Una dinamica ancora tutta da chiarire quella relativa all’incidente avvenuto questa sera, venerdì, sulla rampa di uscita Bione dalla Strada Statale 36.

Il sinistro è avvenuto pochi minuti prima delle 21, lungo la direttrice Nord della SS36, con due mezzi che si sarebbero scontrati all’imbocco della rampa di uscita del Bione. Nell’impatto risulterebbero coinvolte e ferite (ma non verserebbero in gravi condizioni) sei persone: due ragazzi di 24 e 25 anni, due donne di 56 anni, un uomo di 67 più un sesto uomo.

Dalle indiscrezioni raccolte sul posto, sembrerebbe che uno dei due veicoli, dopo l’impatto, non si sarebbe fermato e abbia tentato di allontanarsi in direzione Rivabella, bloccandosi tuttavia dopo la grande rotonda del Bione, ipotesi questa al vaglio degli agenti della Polizia che sono intervenuti sul posto e che dovranno determinare l’esatta dinamica dell’incidente e le rispettive responsabilità dei due conducenti.

L’altro veicolo invece si è fermato pochi metri dopo aver imboccato la rampa di uscita, nel punto in cui è avvenuto l’impatto.

Sul luogo dell’incidente insieme alla Polizia sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco, il personale Anas, un’automedica e due ambulanze.

L’uscita del Bione è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione del veicolo all’imbocco della rampa e la messa in sicurezza del manto stradale reso viscido dalla perdita di liquidi da parte del veicolo che non si sarebbe fermato e che si è arrestato poco dopo la rotonda.