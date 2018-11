MILANO – Seguiva il flusso dei turisti dall’interno della stazione Centrale di Milano fino ai bus diretti agli aeroporti, approfittando di un attimo di distrazione rubava i bagagli dei poveri malcapitati. Il comportamento del neo diciottenne algerino non è passato inosservato agli agenti della Polfer che hanno controllato tutte le suo mosse prima di arrestarlo per furto aggravato.

Stessa dinamica ma location differente per un tunisino di 33 anni che è stato arrestato per il medesimo reato. L’uomo si è mostrato molto interessato nei confronti del bagaglio di un uomo che, al bar, lo ha appoggiato un attimo per terra. Nonostante l’azione fulminea gli agenti lo hanno fermato e arrestato.

Nei guai anche due bosniache rispettivamente di 24 e 19 che si aggiravano in mezzo a un folto gruppo di turisti. Già conosciute alle forze di polizia, le due donne sono state controllate: in entrambi i casi ne sono risultate due condanne per cumulo di pena, la prima per 4 anni, 8 mesi e 1 giorno; la seconda per 3 mesi e 17 giorni.

Questi arresti si inseriscono in una intensa settimana di controlli da parte della Polizia Ferroviaria dove sono state identificate 2579 persone (844 gli stranieri di cui 3 irregolari).