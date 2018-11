LECCO – Al grido di “non sbagliamo mai” hanno portato a termine una bravata decisamente antipatica, l’ennesimo atto di vandalismo subito da Ecle Rosa, titolare del negozio di toelettatura per cani “Les Bijoux Du Chateau” di corso Matteotti.

La scorsa notte, qualcuno si sarebbe divertito a strappare le decorazioni e le luci natalizie che la proprietaria aveva allestito all’esterno dell’esercizio commerciale.

Le immagini della telecamera hanno immortalato la scena: prima si sentono le voci che si avvicina al locale, poi una mano prende la ghirlanda luminosa e la trascina via. “La strappiamo e scappiamo” dice uno dei due vandali. All’indomani, di primissima mattina, è un altro esercente ad accorgersi dell’accaduto, trovando le lucine a terra davanti al proprio negozio, avvisando la vicina commerciante.

IL VIDEO

“Sono esasperata – ci racconta Ecle – ho aperto il negozio nel 2016 ed è la quarta denuncia che sporgo in Questura per atti vandalici, senza contare altri episodi su cui ho preferito lasciar perdere. Solo poco tempo fa, una persona ha tirato un pugno ad uno dei miei vasi facendolo finire in strada; prima ancora, uno sconosciuto ha strappato una pianta, addirittura sfidando con lo sguardo la telecamera. Ho consegnato i filmati alla Polizia”.

Un episodio che ha lasciato grande amarezza: “Io e altri commercianti ci siamo dati da fare in queste settimane per allestire al meglio i nostri negozi per le feste natalizie e rendere più bello il nostro rione, Castello, dimenticato dalle luminarie quasi fosse la periferia del centro, invece è pieno di vita e attività commerciali”.