LECCO – Si è concluso nei giorni scorsi, al Politecnico, il workshop internazionale che ha coinvolto gli studenti di ben quattro università sul tema della conservazione e valorizzazione delle aree industriali dismesse nelle città.

Organizzato dalla prof.ssa Elisabetta Rosina, docente di Restauro architettonico e Conservation del corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, si è concentrato in particolare sui possibili interventi al fabbricato della storica azienda Baruffaldi a Laorca. I progetti proposti riguardavano un riuso dell’immobile in chiave sociale (locali per attività ristorativa, zone espositive per eventi culturali…) per tutte le generazioni di cittadini, creando luoghi di aggregazione per i residenti cercare di rendere Laorca un luogo attrattivo dove abitare.

Complessivamente quindici studenti provenienti, oltre che dal Politecnico di Milano, dalla Ferdowsi University of Mashhad (Iran), dalla Ball State University (USA) e dalla Kocaeli University (Turchia), si sono divisi in 3 gruppi di lavoro che si sono occupati di analizzare e produrre idee progettuali, affiancati da cinque professori e sei tutor.

“Il tema della conservazione e valorizzazione delle archeologie industriali è di grande attualità nei paesi post industriali – spiegano dal Politecnico – così come in quelli emergenti che stanno sviluppando rapidamente nuovi settori dell’economia. Sono molte le città in tutto il mondo dove, grazie a opportuni interventi di rifunzionalizzaizone, estese aree industriali dismesse sono rinate riuscendo così a rivitalizzare interi quartieri. L’evoluzione del dibattito culturale degli ultimi 30 anni in Italia rende il Politecnico l’interlocutore ideale per condividere approcci, metodi, casi di studio e idee innovative. Lo scopo del workshop è quello di stabilire un approccio condiviso per sviluppare prospettive e pianificare le successive fasi della ricerca sul tema”.

Il programma del corso ha previsto, oltre a lezioni frontali, incontri con esperti ed esercitazioni in aula, alcune visite didattiche a Milano presso edifici industriali convertiti recentemente e a Lecco presso l’ex trafileria Baruffaldi di Laorca, scelta come caso studio per i lavori del workshop . Gli studenti partecipanti, 15 in tutto, hanno lavorato in gruppi misti e, mediante un approccio multidisciplinare, hanno elaborato le loro proposte progettuali per il riuso dell’ex trafileria che prevedono interventi conservativi in grado di valorizzare l’area nel rispetto della tradizione industriale e dell’architettura degli edifici.

Venerdì è avvenuta la presentazione dei risultati del progetto alla presenza anche del sindaco Virginio Brivio che alla fine delll’incontro ha riportato un suo commento positivo riguardo il lavoro fatto e ha auspicato a un concreto riuso degli edifici industriali dismessi distribuiti sul nostro territorio e a una rivitalizzazione delle zone non centrali come Laorca

Grazie al finanziamento del Rotary club Lecco Manzoni sarà realizzata una pubblicazione sul workshop.