SUELLO – Spavento a Suello nella mattinata di lunedì: un bimbo di 7 anni è caduto dalla sua bici riportando un serio trauma cranico.

E’ successo pochi minuti prima delle 11, in via Stefanoni. Da chiarire le dinamiche del sinistro: il piccolo era in sella alla sua bicicletta quando è caduto, picchiando la testa.

Immediato l’allarme ai soccorsi: sul posto un’auto medica e un’ambulanza della Croce San Nicolò, allertati in codice rosso. Il piccolo è stato trasportato in ospedale a Lecco in codice giallo.