SUELLO – Si è schiantato contro le protezioni che dividono le due carreggiate stradali, l’automobilista soccorso nella prima mattinata di martedì lungo la Statale 36, all’altezza di Suello. L’incidente è avvenuto in direzione Milano, poco dopo le 6.30.

Un’ambulanza della Croce Verde si è portata sul posto ma non è stato necessario il trasporto in ospedale per il conducente del mezzo incidentato, un uomo di 43 anni.