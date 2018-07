TALAMONA – Un lavoratore di 55 anni ha perso la vita questa mattina, mercoledì, a Talamona mentre stava lavorando in un cantiere.

Il dramma si è consumato in via Latteria, poco prima delle 8, in un cantiere edile allestito per la realizzazione di una casa privata. Stando alle informazioni emerse, il 55enne sarebbe stato ferito mortalmente dal braccio di una gru posta su un camion, utilizzata per la movimentazione di carichi pensati.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario a bordo di un’automedica e di un’ambulanza della Croce Rossa di Sondrio, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i responsabili dell’Ats del comune di Montagna e i Carabinieri.