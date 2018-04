LECCO – Quando gli agenti l’hanno sorpresa all’interno del supermercato, hanno perquisito la borsa termica che aveva con sé trovandoci dentro due telefoni cellulari, due hard disk, un orologio con videoproiezione e confezioni di formaggio e pesce surgelato, del valore complessivo di oltre 300 euro: un tentativo di furto finito in arresto per una 47enne di origini italiane, con precedenti per altri reati contro il patrimonio.

E’ successo nella serata di ieri, domenica, all’Eurospin di Lecco. I poliziotti della Squadra Volanti hanno raggiunto il negozio dopo che era scattato l’allarme anti-intrusione.

Giunti sul posto gli agenti hanno notato che la serranda metallica dell’ingresso principale dell’attività commerciale era sollevata di circa un metro, le porte scorrevoli aperte e scardinate. Udendo un rumore provenire dall’interno del supermercato, i poliziotti sono entrati e durante il controllo hanno notato una donna che cercava di nascondersi tra le corsie del negozio.

Scoperta, la 47enne avrebbe cercato di giustificare ai poliziotti la sua presenza all’interno del supermercato asserendo di essere l’addetta alle pulizie e sostenendo di aver preso accordi con una cassiera per pulire il negozio di notte, della quale però non era in grado di fornire le generalità. La stessa inoltre sosteneva di aver pattuito nel pomeriggio con la stessa cassiera il pagamento di alcuni prodotti contenuti nella borsa termica trovata in suo possesso, per la cifra di euro 200 e che li avrebbe ritirati dopo aver terminato le pulizie del negozio.

Una versione completamente smentita dal direttore dell’esercizio commerciale arrivato poco dopo le forze dell’ordine. All’interno del negozio è risultata forzata e danneggiata anche una vetrina in Plexiglass, presumibilmente mediante un paio di grosse forbici da giardiniere rinvenute lì vicino, dove vengono conservati i prodotti tecnologici, tra cui due cellulari e due hard disk trovati in possesso della donna.

La donna è stata quindi accompagnata negli uffici della Questura e tratta in arresto per il reato di tentato furto aggravato.

Nella mattinata odierna è stato celebrato il rito direttissimo presso il Tribunale di Lecco dove nei confronti della 47enne è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, in attesa di giudizio.