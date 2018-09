LECCO – Hanno tentato di rubare due computer portatili nel negozio Mediaworld di Lecco.

E’ successo ieri, 6 settembre: il responsabile del reparto computer ha bloccato i due stranieri che si stavano dirigendo rapidamente verso la zona dell'”uscita senza acquisti” e gli ha chiesto di mostrare il contenuto delle borse: il primo, che trasportava un borsa di nylon dalla quale sporgeva un computer portatile, vistosi scoperto, ha ammesso subito le sue responsabilità e si è offerto di riparare al danno pagando la merce; l’altro ha negato di mostrare il contenuto della sua borsa e ha cominciato ad alzare la voce.

Il direttore dell’esercizio commerciale, quindi, lo ha portato nel suo ufficio e ha atteso l’arrivo degli agenti di Polizia. Lo straniero, però, approfittando di un attimo di distrazione del personale del negozio e con la scusa di accendersi una sigaretta, ha sfilato dalla propria borsa il Pc con l’intento di gettarlo dalla finestra; il direttore ha cercato di riprendere la scena col proprio telefono anche se l’uomo ha provato a strappargli dalle mani il cellulare, impedendogli di fare le foto.

Accertata la dinamica dei fatti, i due soggetti identificati per B.H., classe 1987 e E.G.M., classe 1985, entrambi di nazionalità marocchina, con vari precedenti in particolare per reati contro il patrimonio, regolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per furto aggravato; B.H. anche per i reati di resistenza a Pubblico ufficiale e violenza privata.

Questa mattina, al termine del rito direttissimo presso il Tribunale di Lecco, è stato convalidato l’arresto e sono stati chiesti i termini a difesa dal legale, E.G.M. è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, mentre B.H. è stato portato nel carcere di Lecco in attesa di giudizio.