VARENNA – Erano in difficoltà mentre tentavano di attraversare il lago, partendo da Bellagio per raggiungere la riva opposta a Varenna, un’impresa tentata da giovane coppia di francesi, soccorsi nel pomeriggio di martedì dai Vigili del Fuoco.

Lui e lei, che tentavano l’impresa su un grosso salvagente a forma di unicorno, sono state notate da alcuni bagnanti mentre arrancavano in acqua senza riuscire a muoversi dal punto che avevano raggiunto, per questo sono stati allertati i soccorsi.

Due squadre di pompieri dalla stazione di Bellano sono partite, una via terra l’altra via lago, per raggiungere i due turisti. Una volta recuperati, sono state portati col gommone sulla riva varennese per ricevere assistenza dal personale della Croce Rossa arrivato sul posto con un’ambulanza, poi sono stati riaccompagnati in gommone a Bellagio. (Foto Silvio Sandonini)