DERVIO – Un autoarticolato con targa austriaca è rimasto incastrato lungo la strada che da Dervio sale in Val Varrone. Il camionista, probabilmente ingannato dal navigatore satellitare, ha imboccato la stretta Strada Provinciale 67 rimanendo incastrato su una curva in località Castello.

Un’immagine non nuova, infatti, sempre in quel punto, nel novembre del 2016, un altro autotreno aveva erroneamente imboccato la SP67. In quell’occasione, il rimorchio era uscito di strada rimanendo in bilico tra la strada e il dirupo. Anche fu necessario e fondamentale l’intervento dei Vigili del Fuoco per rimettere in carreggiata il mezzo pesante.

Dopo l’incidente del 2016 si è provveduto ad installare appositi guard rail a protezione dei mezzi in transito, ma proprio quelle protezioni stasera hanno “imprigionato” il mezzo pesante che comunque non sarebbe riuscito a passare.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Bellano mentre è attesa, da Lecco, l’autogru necessaria per disincastrare il bisonte della strada e consentirgli di riguadagnare la giusta strada.

Strada bloccata dalle 21.45 circa e che verrà liberata solo ad intervento concluso.