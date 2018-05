BRESCIA – Traffico illecito di rifiuti nel bresciano, nove persone denunciate.

La Guardia di Finanza di Brescia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha recentemente concluso una complessa attività d’indagine che ha consentito di individuare un traffico illecito di rifiuti speciali non pericolosi (rottami metallici, in prevalenza rame) sul territorio bresciano.

Nello specifico, contestualmente all’accesso effettuato presso la sede di una società di Castenedolo (Bs) per iniziare una verifica fiscale, i Finanzieri del Gruppo della

Guardia di Finanza di Brescia hanno fermato un autocarro con a bordo oltre un quintale di rottami metallici privo dei documenti “giustificativi”.

Le attività di indagine hanno portato complessivamente alla denuncia di 9 italiani (8 residenti a Brescia e provincia ed 1 emigrato in Spagna) per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, ricettazione ed emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti.

L’articolata indagine si è conclusa con l’esecuzione del sequestro preventivo delle cose servite a commettere il reato e di quelle costituenti il profitto per un ammontare pari ad oltre 2.500.000 di euro.

“La Guardia di Finanza opera ogni giorno per garantire il rispetto delle regole indispensabili alla pacifica convivenza in uno stato di diritto. L’economia sommersa, l’evasione e le frodi fiscali alterano le regole del mercato e danneggiano i cittadini e gli imprenditori onesti”.