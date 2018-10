BRUNATE – Nel corso della serata di ieri, venerdì, i militari della Stazione CC di Cantù hanno dato esecuzione all’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio lo scorso 11 ottobre 2018 nei confronti di M.M.N., cittadina italiana originaria ella Repubblica Domenicana, domiciliata a Brunate, classe 1985 per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante del traffico internazionale. La persona raggiunta dal provvedimento dovrà espiare la pena di 7 anni, 11 mesi e 3 giorni di reclusione.

Il blitz è avvenuto presso una comunità educativa ubicata a Brunate, dove i militari, a seguito di una accurata localizzazione, l’hanno rintracciata.

I fatti risalgono all’anno 2016, quando M.M.N. si è resa autrice del reato sopra-descritto per essere stata trovata in possesso, presso l’aeroporto di Milano Malpensa, di 4,5 kg di cocaina, venendo tratta in arresto.

M.M.N. ha dapprima visto rigettare l’istanza di misure alternative a seguito della quale aveva ottenuto un momentaneo differimento della pena e poi, di conseguenza, si è vista notificare l’ordinanza di carcerazione.

La destinataria è stata dunque localizzata dai militari di Cantù e, previa notifica dell’ordine di carcerazione, è stata associata presso la casa circondariale di Bollate.