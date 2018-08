BARZAGO – Tragedia a Barzago dove un motociclista, C. A., classe 1974, residente a Sirtori, è deceduto dopo aver perso il controllo della sua moto, una Ducati, compiendo una caduta che gli è stata fatale.

L’incidente mortale è avvenuto lungo la SP 342 (ex strada statale) nel pomeriggio di oggi, sabato, intorno alle 14.50. L’uomo stava viaggiando in direzione Bulciago e, giunto all’altezza del cavalcavia di via La Santa, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri di Merate intervenuti sul posto, ha perso il controllo del mezzo.

Il motociclista sarebbe caduto tenendo la moto e compiendo una strisciata sull’asfalto di circa 40 metri andando a sbattere contro una recinzione e poi con la testa contro un palo della segnaletica stradale.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con un’ambulanza dalla Croce Rossa di Olgiate intervenuta sul posto dove si è portato anche l’elisoccorso di Milano.

Nonostante tutti i tentativi del personale sanitario di tenere in vita l’uomo, a seguito dei traumi riportati nell’incidente il motociclista è deceduto poco dopo all’ospedale di Merate dove è stato trasportato in ambulanza.