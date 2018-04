ERBA – Tragedia a Erba questa mattina, martedì. Un uomo classe 1946 è morto dopo essere caduto in un tombino situato nei garage di un condominio. E’ successo in via Zappa.

Stando a quanto appreso il 70enne stava pulendo la fognatura collegata al tombino, quando per motivi da chiarire è scivolato dentro il pozzetto a testa in giù, morendo soffocato.

A dare l’allarme, verso le 9, la moglie, preoccupata dal mancato rientro del marito, uscito verso le 7 di questa mattina: scendendo nei garage dove l’uomo stava lavorando ha fatto la drammatica scoperta.

