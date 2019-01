VALDISOTTO (SO) – Non c’è stato scampo per un giovane studente universitario della Valtellina morto, probabilmente, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. In gravi condizioni la fidanzata, anche lei 21enne, di Valfurva.

Il drammatico incidente si è consumato nel comune di Valdisotto, nella baita di proprietà della famiglia del giovane. Il 21enne Denis Romedi, insieme alla fidanzata Elisa, aveva deciso di passare il Capodanno nella baita di famiglia situata in località Plazz di Tola, nei boschi del comune di Valdisotto.

A fare la drammatica scoperta è stato il padre di Denis intorno alle 16 di ieri, martedì 1° gennaio. Più volte l’uomo aveva cercato di contattare i giovani durante la giornata senza risultati, perciò ha deciso di raggiungere di persona la baita.

Lì ha trovato i due ragazzi privi di sensi e ha lanciato immediatamente l’allarme. Per Denis purtroppo non c’è stato nulla da fare, mentre la giovane è stata trasportata con l’elicottero all’ospedale Morelli di Sondalo dove è ricoverata in prognosi riservata.