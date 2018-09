GUANZATE – Una terribile tragedia si è consumata questa notte a Guanzate (Como). Mancavano una manciata di minuti alle 3 di oggi, sabato, quando un’auto con tre ragazzi a bordo si è schiantata contro un muro dopo essersi ribaltata.

Nessuno dei giovani, tutti tra i 19 e i 21 anni, che viaggiavano a bordo di una Fiat 500 bianca è sopravvissuto.

L’incidente è avvenuto in via Madonna, stando a una prima ricostruzione l’auto si è ribaltata, forse a causa della velocità, ed è andata a schiantarsi contro un muro. Inutili i soccorsi da parte di 118, per i tre giovani non c’è stato scampo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Le vittime sono un ragazzo di 19 anni di Fino Mornasco, un 20nne residente a Guanzate e un 21enne anche lui di Guanzate.