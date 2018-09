MALGRATE – Non ce l’ha fatta il 32enne soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, sull’ex statale 36 a Malgrate: il giovane, caduto rovinosamente dalla moto su cui viaggiava, è deceduto poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco.

Troppo gravi i traumi riportati nell’incidente, il centauro è giunto all’ospedale in arresto cardiocircolatorio. Si chiamava Andrea Maltese e risiedeva a Valmadrera.

Il sinistro si è verificato intorno alle 18.30 di domenica, sulla carreggiata che da Malgrate porta verso Valmadrera. La dinamica è ancora al vaglio dalla Polizia Stradale, intervenuta sul posto insieme ai sanitari: secondo le prime informazioni, la moto del giovane potrebbe aver sbandato contro un marciapiede provocando la violenta caduta del conducente.

La strada è rimasta chiusa a lungo in attesa che si compissero i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine, creando gravissime ripercussioni alla viabilità con lunghe code in uscita dal capoluogo.

Andrea Maltese, classe 1986, era un giovane conosciuto da molti in paese a Valmadrera e nei dintorni. Ex studente dell’Istituto Fiocchi di Lecco, lavorava come tecnico presso un’impresa di Valmadrera specializzata in impianti elettrici.