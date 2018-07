ALBANO S. ALESSANDRO – Un tragico incidente ha provocato quattro vittime poco prima delle 10 di oggi, martedì 3 luglio, ad Albano Sant’Alessandro (Bergamo), sulla statale 42.

Le cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto ma, stando a una prima ricostruzione, una Toyota Corolla, sulla quale viaggiavano madre, padre e figlia di origini milanesi, si sarebbe scontrata con un mezzo pesante finendo la sua corsa oltre una piccola scarpata. Il camion, nel tentativo di evitare l’impatto, si sarebbe scontrato con una seconda auto, una Opel Astra, sulla quale viaggiava un bergamasco. stata catapultata oltre una piccola scarpata.

Tutte morte le persone sulle due auto, mentre il camionista di 34 anni non sarebbe in pericolo di vita ma è stato trasportato in ospedale sotto choc. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso, sul posto anche tre squadre dei vigili del fuoco, l’elisoccorso, due ambulanze e un’automedica.