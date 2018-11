LECCO – Si stava recando al lavoro come tutti i giorni, per iniziare il turno delle 14 alla Fiocchi Munizioni, la 45enne operaia investita martedì mentre stava per varcare i cancelli dell’azienda di via Santa Barbara, nel rione di Belledo.

Un camion in transito all’ingresso della fabbrica l’ha travolta. La donna (G.L.), residente a Malgrate, è tuttora in condizioni critiche all’ospedale Manzoni di Lecco in seguito ai gravi traumi riportati nell’incidente.

Dopo l’arrivo in ambulanza al Pronto Soccorso, la donna è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. La prognosi resta riservata.