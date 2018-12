MANDELLO DAL LARIO – “E’ un intervento molto complicato. I nostri uomini stanno rischiando la pelle”. Non usa mezzi termini Giuseppe Rocchi capo stazione del Soccorso Alpino di Lecco, nel commentare l’intervento che i volontari del Soccorso Alpino (cinque ai quali si sono aggiunti tre Vigili del Fuoco), stanno effettuando in Grignetta questa sera, sabato.

In difficoltà ci sarebbero tre escursionisti che dopo aver intrapreso la salita lungo la Segantini per raggiungere la vetta della Grignetta, giunti circa a metà, avrebbero deciso tornare indietro, ma lo hanno fatto calandosi, così sembrerebbe, finendo in zona Scarettone. Giunti di fatto in una zona zona impervia, resa ancor più pericolosa dalla presenza di neve e ghiaccio, i tre trovandosi in sera difficoltà visto anche l’ora tarda hanno deciso di dare l’allarme.

La chiamata ai soccorsi è stata lanciata poco prima delle 21. Inizialmente si è alzato in volo un elicottero che ha perlustrato la zona riuscendo sì ad individuare i tre ma non riuscendo ad intervenire. Da qui la necessità di intervenire via terra con tutte le difficoltà del caso.

“Sarà una lunga nottata – conclude Rocchi – Un’operazione di corso delicata e rischiosa”.

Aggiornamenti nelle prossime ore.