OLIVETO / MONTEVECCHIA / CALOLZIO – Mattinata di lavoro per i soccorsi con tre incidenti da registrare. Il primo, fortunatamente senza gravi conseguenze, a Oliveto Lario, intorno alle 9.15, per uno scontro tra un’auto e una moto avvenuto in via Bezzecca. A finire all’ospedale di Erba, in codice verde, il motociclista 32enne.

Più serie le conseguenze dell’incidente avvenuto qualche minuto più tardi a Montevecchia, in via Borgamo, dove un ciclista di 28 anni è stato investito. Sul posto l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Merate con il 28enne trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo.

Il terzo incidente, si è verificato a Calolziocorte, poco prima di mezzogiorno, con un ciclista di 38 anni caduto rovinosamente in via Cavour. Sul posto il personale sanitario a bordo dell’ambulanza dei Volontari di Calzolzio. L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale in codice giallo.