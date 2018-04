OGGIONO/PESCATE/ MANDELLO – Tre gli incidenti che hanno visto, loro malgrado, protagonisti altrettanti motociclisti nel pomeriggio di sabato sulle strade lecchesi.

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 16.20, per un ragazzo di 22 anni caduto dalla propria due ruote lungo via per l Rossa a Oggiono. Ad intervenire i volontari dell’auto infermieristica e della Croce Rossa di Valmadrera, che hanno trasportato l’infortunato presso l’ospedale di Erba in codice giallo.

Poco prima delle 17 un’ambulanza della Croce di San Nicolò è intervenuta a Pescate, in via Belvedere, trasportando in pronto soccorso in codice giallo un uomo di 41 anni anch’egli per una caduta da moto.

Alle 17.30, invece, si è verificato un incidente lungo la strada statale 50, a Mandello, stando alle prime informazioni si tratterebbe di due motociclette. Immediato l’intervento dei volontari della Croce Rossa di Lecco per prestare le prime cure ad un ragazzo di 21 anni, trasportato poi in ospedale in codice verde.