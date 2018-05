MERATE – Un rientro peggiore non potevano aspettarselo i pendolari della linea tra Lecco e Milano, via Carnate: un guasto ad un treno diretto a Lecco ha costretto il veicolo a fermarsi tra le stazioni di Airuno e Cernusco, provocando pensanti ritardi, fino ad un’ora, sull’intera tratta.

Il treno interessato dal guasto, in serata è stato trainato da un mezzo di soccorso fino alla stazione di Calolziocorte. Nel frattempo, con la linea bloccata, le ripercussioni sono state enormi con numerose cancellazioni e altrettanti i disagi per i viaggiatori.

A Merate, il treno partito da Milano Porta Garibaldi alle 18.52, si è fermato a poche centinaia di metri dalla stazione. “Dopo mezzora fermi – ha riferito un pendolare – hanno aperto le porte e abbiamo dovuto percorre quel tratto a piedi per raggiungere la banchina. Decisamente pericoloso. Una volta in stazione, siamo rimasti praticamente abbandonati, ognuno ha chiamato i propri parenti per farsi riaccompagnare a casa”.