BELLANO – Ha accusato un malore in strada la donna soccorsa questa mattina, giovedì, in via Martiri delle Libertà a Bellano. L’anziana sarebbe stata notata a terra da altri passanti che hanno avvisato il 112.

Un’ambulanza del Soccorso Bellanese si è portata sul posto per prestare le prime cure del caso alla donna, una 89enne residente in paese. L’anziana è stata poi trasferita in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. (Foto: S. Sandonini)