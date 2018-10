BERGAMO – Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina, sabato, alle 8.30 circa, lungo la linea ferroviaria Bergamo – Carnate -Milano, nelle vicinanze dell’ospedale Papa Giovanni.

Ad avvistare per primo il corpo riverso a terra, sarebbe stato un macchinista che, giunto all’altezza di via Martin Luther King, dopo averlo visto ha fermato il convoglio e dato l’allarme.

Sul posto sono giunte ambulanza e automedica ma, personale medico e sanitario, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche Carabinieri e Polizia per effettuare gli accertamenti. Stando alle informazioni emerse, sembrerebbe si sia trattato di un investimento e non si esclude che l’uomo possa aver compiuto un gesto estremo, ipotesi quest’ultima che dovrà comunque essere confermata dalle autorità competenti.

Inevitabili i disagi alla circolazione ferroviaria con ritardi di 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni, mentre tra le stazioni di Bergamo e Ponte San Pietro è stato istituito un servizio autobus.