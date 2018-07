LECCO – Preso l’uomo che la scorsa domenica ha aggredito un capotreno ed una guarda giurata sul treno regionale diretto da Lecco a Milano Porta Garibaldi.

Si tratta di un cittadino senegalese di 25 anni che, durante un controllo del titolo di viaggio, visibilmente in stato di ebrezza, aveva sferzato un violento pugno allo stomaco del capotreno ed uno al volto di una guardia giurata dandosi poi alla precipitosa fuga.

Il personale della Polfer di Lecco, dopo quattro giorni di indagini, ha riconosciuto il responsabile, anche con l’ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza.

La pattuglia in servizio venerdì mattina lo ha individuato in stazione e lo ha fermato. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, violenza, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.