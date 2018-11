VALMADRERA – E’ stata truffata dal padre che, quando aveva solo 18 anni, ha aperto una azienda a suo nome e oggi si ritrova con 50 mila euro di debiti.

Protagonista di questa assurda storia è Mery, classe 1993, che ha raccontato l’incredibile vicenda al programma “Le Iene” di Italia 1. La 25enne ha raccontato a Veronica Ruggieri, nella puntata di martedì sera, di come si è ritrovata proprietaria di una società regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Lecco dal 2011 e avente sede legale a Valmadrera, in viale Promessi Sposi.

L’azienda, di cui Mery non sapeva l’esistenza, in questi anni ha però accumulato debiti per quasi 50.000 euro che oggi è stata chiamata a pagare da Inps e Agenzia delle Entrate.

Ad oggi Mery, che nel frattempo è riuscita a costruirsi una vita propria, rischia di vedersi pignorato un quinto dello stipendio per poter saldare il conto e, proprio le Iene, hanno cercato di andare a fondo della questione per dare una mano alla ragazza.