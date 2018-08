LECCO – Mattinata di passione oggi, martedì, per gli automobilisti diretti a Milano: il tunnel del Barro è chiuso in direzione Sud e per chi percorre il Terzo Ponte (Ponte Manzoni) è stato istituito l’obbligo di uscita allo svincolo per Pescate.

Inevitabili gli incolonnamenti, cominciati questa mattina presto. La chiusura del tunnel è stata necessaria per effettuare alcuni interventi all’interno della galleria, interessata da allagamenti dopo il violento temporale di questa notte.

La riapertura è prevista in mattinata.