LECCO – La carica dei mille, colorata, energica e soprattutto… Matt ha conquistato, per l’ottava volta, la città di Lecco. L’urban trail sta invadendo le vie del centro storico espandendosi fino all’oratorio di Acquate, da tradizione l’arrivo di questa pazza gara.

Così, nel pomeriggio di sabato, la ScigaMatt ha messo di nuovo a dura prova gli intrepidi partecipanti; atleti professionisti, corridori, ma anche semplici amanti dello sport che hanno misurato le proprie abilità sugli ostacoli allestiti ad hoc.

A sbaragliare gli avversari del percorso ScigaMUD, la competizione per professionisti parte del circuito Mud Runvalido come nona tappa del campionato nazionale, è stato Raffaele Depedri (00:58:21), primo al traguardo, dopo di lui Claudio Macchiavello (00:58:51) e Giacomo Maffei (00:59:30).

In rosa il gradino più alto del podio l’ha conquistato Rocio Rodriguez Reina (01:12:41), seguita da Righerta Kadija (01:13:39) e Laura Bellomi (01:13:52).

Una gara, tre sfide diverse con il circuito Mud Run, e lungo 12 chilometri, 345 m di dislivello positivo e 288 in negativo, la Scigamatt Original della stessa lunghezza di tracciato ed infine la Mini, ridotta a 8 chilometri.

Puntuali dopo le 15 da piazza Garibaldi hanno preso il via gli atleti della ScigaMUD, seguiti, mezz’ora più tardi dalla batteria della ScigaMatt e a seguire la Mini ScigaMatt. Come sempre è tanta l’allegria che si sta respirando per le vie del centro, tra i sorrisi e i travestimenti dei partecipanti.

Ben 36 gli ostacoli, 4 in più dello scorso anno, con diverse novità; prima fra tutte il percorso che ha condotto i runners fino al Baitello degli Alpini di Acquate per metterli alla prova con 7 degli ostacoli più scenografici.

Sono stati mantenuti gli ostacoli cavalli di battaglia: dalla barricata umana con la partecipazione dei commandos Brianza, la squadra di football americano, al muro di balle di fieno in piazza, agli ostacoli ad acqua, cassoni da scavalcare, corde su cui arrampicarsi…. Anche quest’anno la ScigaMatt non sta risparmiato emozioni, all’urlo di battaglia: “Stay Matt!”

Seguirà l’articolo completo con foto e vincitori. Domani pubblicheremo come sempre gli scatti di tutti gli atleti al traguardo.

