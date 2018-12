MERATE – Un uomo di 42 anni, C. C. P. è stato accoltellato in via De Gasperi a Merate. L’aggressione sarebbe avvenuta poco prima delle 21.30 di sabato. Due le persone che avrebbero aggredito l’uomo ferendolo per poi darsi alla fuga in auto.

Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri di Merate, mentre sul posto sono intervenuta automedica, ambulanza e l’elisoccorso decollato da Como. Il 42enne è stato soccorso dal personale medico e sanitario e ricoverato in codice rosso all’ospedale Mandic di Merate.

Stando alle prime informazioni trapelate, che dovranno essere confermate dalle forze dell’ordine, il 42enne avrebbe avuto una discussione con due persone sotto la propria abitazione le quali sarebbero passate dalle parole ai fatti aggredendo l’uomo con un coltello per poi fuggire.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.