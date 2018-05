LECCO – Ritardi e cancellazioni sulle linee ferroviarie “Tirano – Lecco – Milano” e “Lecco – Molteno – Monza – Milano” a causa dell’investimento di una persona avvenuto poco prima delle 6 di oggi, 3 maggio, tra le stazioni di Arcore e Monza.

L’incidente ha visto coinvolte due persone, un uomo di 36 anni e uno di 67, proprio quest’ultimo è rimasto ucciso. Sul posto sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine per capire le cause dell’incidente. Un inizio di giornata complicato per i pendolari diretti a Milano che hanno dovuto fare i conti con soppressioni di convogli e ritardi di svariati minuti.

“Gli accertamenti di sicurezza da parte delle forze dell’ordine in seguito ad un investimento di persona tra le stazioni di Monza e Arcore, sono ancora in corso. La circolazione riprende gradualmente su un unico binario” si legge sul sito di Trenord.

