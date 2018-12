PONTIDA – Una nuova tragedia sui binari della ferrovia: un uomo di 53anni è stato travolto e ucciso da un treno tra le stazioni di Pontida e Cisano Bergamasco. La linea ferroviaria tra Lecco e Bergamo e interrotta dalle 7.30 a causa dell’incidente.

Trenord ha annunciato possibili ritardi fino a 90 minuti. Il dramma si è consumato quando mancavano pochi minuti alle 7.30 di venerdì, non è ancora chiaro se si tratti di una fatalità o di un gesto volontario. I soccorsi, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona.