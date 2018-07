OLTRE IL COLLE – Un uomo di 70 anni di Oltre il Colle ha perso la vita dopo essere caduto per una quarantina di metri lungo una scarpata, nel bosco sopra il paese.

Era uscito per una passeggiata e per andare in cerca di more ma non è rientrato. I familiari hanno quindi chiesto aiuto. Il Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica, è stato attivato in serata e i tecnici hanno avviato le ricerche, insieme con Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

Il telefono dell’uomo funzionava e questo ha permesso di circoscrivere l’area di ricerca. Alcune ore dopo è stato trovato il corpo senza vita, sotto la strada carrozzabile. L’intervento si è concluso verso le 2 della notte tra sabato e domenica.