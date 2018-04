BIENNO – Tragedia in montagna: una valanga di fondo con un fronte di circa 200 m e uno scivolamento di circa 400 m si è staccata nel tardo pomeriggio di venerdì nel bresciano, in Val Lavena, sopra Bienno, a 1979 m di quota.

Travolto un giovane di Bienno, portato in elicottero all’ospedale di Bergamo in gravi condizioni, non ce l’ha fatta, è morto in ospedale.

Era con altre tre persone e ciascuno di loro aveva la motoslitta. La massa di neve e ghiaccio si è staccata da un costone e lo ha travolto; indossava l’airbag e il dispositivo Artva. I compagni hanno iniziato immediatamente le procedure di autosoccorso.

L’uomo si trovava a una profondità di oltre due metri. La valanga, di grandi dimensioni in quanto formata da due distacchi distinti, presenta accumuli di circa 15 m con voragini e blocchi di ghiaccio. Sono stati allertati i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Breno; 12 i tecnici impegnati più una UCV (Unità cinofila da ricerca in valanga), oltre all’elisoccorso 118, che ha inviato due mezzi da Sondrio e da Brescia.