VALMADRERA – Un tragico incidente o un improvviso malore potrebbero essere le cause della morte di un uomo di 67 anni lungo un sentiero sopra l’abitato di Valmadrera, nel pomeriggio di sabato.

Il sentiero in questione è quello chiamato ‘delle Vasche’, per la presenza delle piscine naturali create dal fiume Inferno nel suo percorso verso valle.

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato già privo di vita, tra la vegetazione del bosco, da chi ha lanciato l’allarme ai soccorritori. Di lui non si avevano più notizie dalla primissima mattinata di sabato. Secondo le primissime informazioni, la vittima era impegnata a pulire il proprio terreno con un decespugliatore in località Ceppo quando potrebbe essersi sentito male, finendo per cadere in un vallo laterale al sentiero.

I Vigili del Fuoco insieme a quattro uomini del Soccorso Alpino si sono mobilitati per recuperarne la salma. L’intervento dei soccorsi è durato circa due ore.