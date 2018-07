VALMADRERA – Attimi di paura questo pomeriggio, sabato, a Valmadrera ai giardini pubblici di via Casnedi dove, alle 15.30 circa, un bambino di 6 anni ha perso il controllo della sua piccola bicicletta mentre stava procedendo in discesa all’interno del parco, finendo per cadere a terra rovinosamente.

Le ferite riportate del piccolo hanno fatto pensare al peggio, così è subito scattata la chiamata ai soccorsi con l’arrivo sul posto dell’elisoccorso, decollato da Como, unitamente ad un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera, un’automedica e una pattuglia dei Carabinieri.

Fortunatamente, stando alle informazioni raccolte sul posto, il bambino non sarebbe in gravi condizioni e dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato elitrasportato all’ospedale in codice giallo.