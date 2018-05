VALMADRERA – Due squadre del Soccorso Alpino della Stazione del Triangolo Lariano (XIX Delegazione Lariana) sono impegnate, dalle 22.30 circa di questa sera, lunedì, nella ricerca di un uomo di 45 anni residente in zona.

La chiamata ai soccorsi per il mancato rientro è scattata intorno alle 22.20, con la macchina dei soccorsi che si è subito messa in azione.

Le ricerche sono iniziate da piazza Fontana, punto in cui il 45enne sarebbe stato avvistato per l’ultima volta.

Due le due squadre del Soccorso Alpino che si sono mosse per monitorare le zone boschive valmadreresi prossime alla zona dell’ultimo avvistamento. Sul posto anche i Carabinieri di Valmadrera, allertati anche i Vigili del Fuoco, mentre stanno per entrare in azione anche i cani molecolari.

Le ricerche proseguiranno e se avranno esito negativo verrà fatto un punto della situazione nel corso della notte, per poi riprendere l’attività di ricerca alle prime luci dell’alba di martedì.

Queste le uniche informazioni sinora emerse e la situazione alle 00.30.

Ulteriori informazioni nelle prossime ore.