VALMADRERA – Già dal tardo pomeriggio di martedì è tornata percorribile, seppur a senso alternato, la strada di frazione Paré colpita, sempre nella giornata di ieri, da uno smottamento che aveva isolato i residenti della località valamadrerese.

Sono serviti tre rimorchi per caricare il materiale crollato, per un totale complessivo di circa 100 metri cubi di rocce e terra. Lo fa sapere l’assessore comunale Giampiero Tentori che martedì ha raggiunto la frazione per verificare la situazione.

“Fortunatamente, dagli accertamenti effettuati non è risultato ulteriore pericolo di crolli – spiega Tentori – lo smottamento ha riguardato solo il muro di contenimento e il terreno privato adiacenti alla strada. Nella giornata di oggi, il Comune emetterà un’ordinanza di messa in sicurezza nei confronti dei proprietari del terreno. La strada è stata resa di nuovo percorribile subito dopo l’intervento di ripristino della carreggiata”.

Resterà per ora transennato il tratto, circa 20 metri, interessato dal crollo. “Essendo una zona soggetta a vincolo paesaggistico, l’opera di sistemazione richiederà sicuramente più burocrazia per i permessi e più tempo. L’importante era però consentire ai residenti, circa una 20ina di famiglie, e alle attività commerciali di poter usufruire del passaggio”.

Martedì, con la strada bloccata, tra i residenti c’è chi ha dovuto contattare il ‘taxi boat’ per potersi spostare dalle proprie abitazioni, muovendosi via lago,