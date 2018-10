VALMADRERA – Serata di super lavoro per Vigili del Fuoco impegnati sul lago, in zona Parè a Valmadrera, alla ricerca di un 37enne di Milano disperso inseme alla sua barca a vela. Poco distante, a Civate, altra ricerca di un disperso, questa volta in montagna in Valle dell’Oro, che ha visto impegnati i volontari del Soccorso Alpino.

A Valmadrera la richiesta di intervento per il mancato rientro del velista è stata lanciata poco prima delle 19.30; a Civate invece l’allarme è scattato un’ora più tardi.

Così, a Parè è stato allestito un centro operativo mentre le acque del lago sono state scandagliate da tre pilotine dei Vigili del Fuoco che si sono spinte sino a Olcio, nel comune di Mandello. Ricerche che, fortunatamente, hanno dato esito positivo con il ritrovamento del 37enne sano e salvo quando ormai era quasi mezzanotte.

Stando alle prime informazioni (che dovranno essere ufficializzate), il 37enne pare abbia avuto difficoltà a causa del vento non riuscendo più a tornare a riva nel punto in cui era partito. Dettaglio non da poco, il 37enne non aveva con sé il telefono quindi non è stato possibile contattarlo e, viceversa, non ha potuto a sua volta chiedere aiuto.

Lieto fine anche per il disperso in montagna che, a quanto pare, diversamente dal velista, è stato in grado di fornire ai soccorritori le proprie coordinate. L’uomo, stando alle indiscrezioni un parapendista, sarebbe stato trovato in zona Cornizzolo, poco sopra la località di San Pietro.

Queste le informazioni ufficiose che al momento è stato possibile avere. Nella giornata di domani, domenica, cercheremo di fornire un resoconto più esaustivo di quanto accaduto e maggiori dettagli relativamente ad entrambe le operazioni di soccorso.